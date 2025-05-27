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Инфляция во Франции в мае замедлилась до 0,6%, минимума с 2020 года

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в мае увеличились на 0,6% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 0,9% в апреле.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный Trading Economics, предполагал сохранение темпа инфляции на уровне предыдущего месяца.

Майский показатель годовой инфляции, гармонизированный со стандартами ЕС, стал самым низким с декабря 2020 года.

Потребительские цены в мае снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они повысились на 0,7%. Аналитики ожидали, что показатель увеличится на 0,1%.

Цены, рассчитанные по французским стандартам, в завершающемся месяце выросли на 0,7% в годовом выражении (минимум с февраля 2021 года) и уменьшились на 0,1% в помесячном, по предварительным данным. Месяцем ранее показатель повысился на 0,8% год к году и на 0,6% месяц к месяцу.

Цены на энергоносители упали на 8,1% по сравнению с маем прошлого года, тогда как в апреле они снизились на 7,8%. Продукты питания подорожали на 1,3% (в апреле - на 1,2%). Промышленные товары подешевели на 0,2%, как и месяцем ранее.

Годовая инфляция в сфере услуг в мае составила 2,1% против 2,4% в апреле.

Окончательные данные о майской инфляции во Франции будут обнародованы 13 июня.

Франция
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