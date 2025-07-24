UnitedHealth подтвердила, что Минюст расследует практики ее работы с Medicare

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - UnitedHealth Group Inc. подтвердила, что Минюст США проводит уголовное расследование в отношении компании, касающееся ее практик работы со страховой программой Medicare.

The Wall Street Journal сообщила об этом в мае 2025 года. Тогда UnitedHealth заявила, что не получала никаких уведомлений от Минюста и назвала публикацию WSJ "крайне безответственной".

24 июля компания распространила заявление, в котором говорится, что, ознакомившись с информацией СМИ, она самостоятельно обратилась в Минюст и теперь выполняет официальные запросы ведомства, касающиеся уголовного и гражданского разбирательств.

"UnitedHealth полностью уверена в своих практиках и привержена сотрудничеству с Минюстом на протяжении всего этого процесса, - говорится в заявлении. - Компания имеет давнюю репутацию ответственного поведения и эффективного выполнения нормативных требований".

Ранее WSJ сообщала, что Минюст проводит расследование, касающееся практик выставления компанией счетов в рамках государственной программы медицинского страхования Medicare. В частности, ведомство проверяет практики постановки диагнозов, требующих дополнительных выплат по страховым планам, в том числе в принадлежащих UnitedHealth медицинских группах.

UnitedHealth владеет крупнейшей в США компанией сферы медицинского страхования и широкой сетью других активов в сфере здравоохранения, включая медицинские группы и бизнес в сфере управления аптечными льготами.

С начала 2025 года капитализация компании снизилась на 44,6%.