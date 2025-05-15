Рубио обсудил с главой МИД Сирии возможность ослабления санкций США

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в четверг обсудил с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шайбани возможности ослабления санкций в отношении Дамаска, а также ряд региональных проблем.

"Госсекретарь заверил сирийского министра в том, что США поддерживают идею ослабления санкций ради стабилизации ситуации в Сирии", - говорится в коммюнике госдепа США.

"Он также приветствовал призывы сирийских властей заключить мир с Израилем и усилия, направленные на то, чтобы покончить с влиянием Ирана на Сирию", - отмечается в документе.

Встреча Рубио и аш-Шайбани состоялась в Турции.