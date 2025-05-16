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ЕС намерен ввести санкции против "Северных потоков" и снизить "потолок" цен на нефть из РФ

ЕС намерен ввести санкции против "Северных потоков" и снизить "потолок" цен на нефть из РФ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Фото: Anna Ross/picture alliance via Getty Images

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Евросоюзе намерены усилить давление на Россию, готовят для этого новый пакет санкций, который, в частности, направлен против газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Нам нужно усилить давление, и поэтому мы работаем над новым пакетом санкций", - сказала она по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Тиране.

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"Этот пакет будет включать, например, санкции в отношении "Северного потока 1" и "Северного потока 2", добавление в санкционные списки новых судов российского "теневого флота", а также снижение "потолка" цен на российскую нефть. В него также войдут санкции, направленные на финансовую сферу в России", - добавила она.

Ранее на этой неделе постпреды стран-членов ЕС одобрили 17-й пакет санкций в отношении России. Теперь эти меры должен утвердить Совет ЕС. Ранее сообщалось, что он планирует сделать это позже в мае.

До согласования санкционного пакета Bloomberg со ссылкой на источники писало, что в Еврокомиссии предлагают в рамках 17-го пакета антироссийских санкций ввести ограничения в отношении 60 физлиц и юрлиц, а также примерно 150 судов. В свою очередь издание The Financial Times со ссылкой на источники передавало, что Евросоюз планирует в рамках 17-го пакета антироссийских санкций ввести ограничения против ряда компаний из третьих стран, в том числе Турции и Вьетнама.


ЕС Северный поток 1 Северный поток 2 Урсула фон дер Ляйен нефть РФ
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