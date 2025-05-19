ФРГ участвует в подготовке новых санкций ради давления на Россию с целью перемирия

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Германия сотрудничает с союзными странами в разработке нового пакета санкций, цель которого - убедить Россию пойти на прекращение огня на Украине, заявил на пресс-конференции представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Корнелиуса, правительство Германии постоянно изучает и пересматривает варианты антироссийских санкций. О каком именно санкционном пакете говорил Корнелиус, не уточняется.

Чиновник напомнил, что на этой неделе Евросоюз примет 17-й пакет санкций против России. По его словам, будет ли США действовать вместе с ЕС в связи с санкциями, зависит от результатов телефонного разговора, который запланирован у президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

На прошлой неделе постпреды стран-членов ЕС одобрили 17-й пакет санкций в отношении России. Теперь эти меры должен утвердить Совет ЕС.

До согласования санкционного пакета агентство со ссылкой на источники сообщало, что в Еврокомиссии предлагают в рамках 17-го пакета антироссийских санкций ввести ограничения в отношении 60 физлиц и юрлиц, а также примерно 150 судов. Financial Times со ссылкой на источники писала, что Евросоюз планирует в рамках 17-го пакета антироссийских санкций ввести ограничения против ряда компаний из третьих стран, в том числе Турции и Вьетнама.