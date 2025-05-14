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Под новые санкции Евросоюза против России попадут еще 189 танкеров

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 17-го пакета антироссийских санкций намерен ограничить доступ России к технологиям и добавить в санкционные списки 189 танкеров, сообщила в соцсети председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я приветствую соглашение (постпредов ЕС - ИФ) по 17-му пакету санкций против России. Мы еще больше ограничиваем доступ к технологиям, используемым на поле боя", - написала она.

"Мы внесли в санкционные списки еще 189 судов "теневого флота", эти меры нацелены на препятствование экспорту российских энергоресурсов", - добавила она.

Ранее 14 мая постпреды стран ЕС одобрили новый пакет санкций. Теперь эти меры должен утвердить Совет ЕС. Ранее сообщалось, что он планирует сделать это позже в мае.

До согласования санкционного пакета источники Bloomberg сообщали, что в Еврокомиссии предлагают ввести ограничения в отношении 60 физлиц и юрлиц, а также примерно 150 судов. Financial Times писала, что Евросоюз планирует в рамках 17-го пакета антироссийских санкций ввести ограничения против ряда компаний из третьих стран, в том числе Турции и Вьетнама.

Евросоюз Урсула фон дер Ляйен
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