Российско-украинские переговоры начались в Стамбуле

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российско-украинские переговоры стартовали в президентском дворце Долмабахче в Стамбуле.

Кадры встречи делегаций России и Украины продемонстрировал телеканал "Россия-24" (ВГТРК). На встрече также присутствуют представители Турции, в том числе глава МИД Хакан Фидан.

Обмена рукопожатиями между членами российской и украинской делегаций перед началом переговоров не было. Журналисты услышали только вступительное слово главы МИД Турции, далее встреча продолжилась без прессы.

Раннее сообщалось, что в Долмабахче в пятницу пройдут прямые российско-украинские переговоры, после приветствия представитель Турции покинет их.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.

Кроме того, за столом переговоров присутствуют глава турецкой разведки Ибрагим Калын, а также члены российской и украинской делегаций.



