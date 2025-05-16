Глава МИД Турции ждет от встречи в Стамбуле выработки дальнейших шагов по урегулированию

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Стамбуле украинская, российская и турецкая сторона определят дальнейшие шаги по урегулированию украинского конфликта и эти переговоры могут определить будущую встречу президентов России и Украины, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Он сказал это начале в начале прямых переговоров между российской и украинской делегациями с участием самого Фидана и главы турецкой разведки Ибрагима Калына.

"Мы определим ближайшие шаги все вместе (с Украиной и Россией - ИФ). Эта встреча определит будущую встречу между лидерами (двух - ИФ) стран", - сказал министр.

"Мы верим, что эти переговоры приведут к возможному миру. Турция всегда будет рядом с процессом миротворчества", - добавил он.

"Мы придаем значение призывам о мире к президенту Путину и президенту Зеленскому. Прямая готовность России и Украины к переговорам открыла окно возможностей", - сказал также глава МИД Турции.

По словам Фидана, в настоящее время имеются два пути: "Один из путей относится к миру. Второй - приведет к еще большим разрушениям".

Министр также отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилагает усилия для завершения украинского конфликта.

"Господин президент предпринимает меры, чтобы завершить эту войну, - сказал министр. - Мы рады принимать обе стороны в Стамбуле".