Трамп не исключает выход из украинского урегулирования, если не будет прогресса

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему не исключает, что прекратит участие в урегулировании конфликта на Украине, если не останется шансов на успех.

"Я просто отойду в сторону", - приводят американские СМИ слова Трампа о том, как он поступит, если не увидит путей решения кризиса.

Президент США добавил, что в последнем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, говоря о решении украинского кризиса, сказал ему, что "пора двигаться вперед".