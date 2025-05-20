В Кремле заявили, что США остаются посредниками в украинском урегулировании

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - США не выходят из посреднических контактов, Вашингтон заинтересован в скорейшем урегулировании украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, США не выходят, они заинтересованы в скорейшем достижении результатов, президент США (Дональд Трамп - ИФ) об этом говорил, и президент Путин разделяет эту точку зрения", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что "и мы заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта путем устранения первопричин конфликта, о чем сегодня говорил Путин".

"Это самое главное во всех проектах, которые, наверное, будут формулироваться", - подчеркнул Песков.

Ранее Трамп не исключил выход из урегулирования украинского кризиса, в случае отсутствия шансов на успех.