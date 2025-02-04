В Швеции по меньшей мере пять человек погибли при стрельбе в школе для взрослых

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Швеции в городе Эребру по меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в школе для взрослых, более десяти человек получили ранения, сообщает портал телерадиовещания Финляндии Yle со ссылками на шведские СМИ.

"По данным шведской общественной телерадиокомпании, по меньшей мере пять человек погибли, более десяти человек получили ранения, школьный стрелок застрелился. По данным полиции, количество жертв и их личные данные на данном этапе не могут быть разглашены", - пишет Yle.

В шведской полиции не захотели комментировать возможный мотив. По словам начальника полиции Роберта Эйда, этот вопрос будет рассмотрен на следующем этапе расследования.

В полиции говорят, что подозреваемым в совершении преступления является мужчина. Преступник использовал автоматическое огнестрельное оружие.

Позже во вторник правительство планирует провести пресс-конференцию, посвященную случившемуся в школе.