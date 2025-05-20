В ЕС позитивно оценили разговор Трампа с европейскими лидерами после его общения с Путиным

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Обмен информацией между европейскими руководителями и президентом США Дональдом Трампом после его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным был полезен, но не изменил позицию ЕС по Украине, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.

"Мы поделились с президентом Трампом нашей европейской интерпретацией ситуации. И эта беседа показала также, что существует взаимный интерес, чтобы каналы связи оставались открытыми для продолжения взаимного обмена информацией", - сказала Пинью.

По ее словам, этот обмен мнениями показал, что "президент Трамп остается вовлеченным в процесс и желает взаимодействовать со своими европейскими коллегами, и это позитивно".

"Что касается следующих этапов - и это тоже причина, по которой эта инициатива была позитивной - стороны согласились, что должны проходить прямые переговоры между Россией и Украиной при участии европейских и американских коллег", - продолжила официальный представитель ЕК.

Вместе с тем, отметила Пинью, ЕС продолжает твердо придерживаться своей позиции в отношении мирных переговоров, которые, по мнению Брюсселя, должны сопровождаться прекращением огня.

"С нашей стороны, европейские руководители, председатель Европейской комиссии неоднократно подтверждали призыв к справедливому и прочному прекращению огня. И мы работаем в таком контексте с президентом (Украины Владимиром - ИФ) Зеленским, с которым поддерживаем регулярный контакт", - заявила представитель ЕК.

Как сообщалось ранее, 19 мая после телефонного разговора Трампа с Путиным состоялась беседа президента США с руководителями Германии, Франции, Италии, Финляндии и главой Еврокомиссии, в ходе которой он проинформировал их о содержании общения с российским президентом.