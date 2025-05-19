Трамп после разговора с Путиным связался с Зеленским и европейскими лидерами

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник после телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что уведомил украинского президента Владимира Зеленского и европейских лидеров о планах по урегулированию конфликта на Украине.

"Переговоры между РФ и Украиной начнутся незамедлительно. Я проинформировал об этом президента Зеленского, председателя ЕК фон дер Ляйен, президента Франции Макрона, премьера Италии Мелони, канцлера ФРГ Мерца и президента Финляндии Стубба в ходе разговора, сразу же после беседы с президентом Путиным", - написал Трамп в соцсети Truth Social.