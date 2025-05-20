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Трамп заявил европейским лидерам о нежелании вводить новые санкции против России

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил европейским лидерам, что не собирается вводить новые санкции против России, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Президент Украины Владимир Зеленский и еще пять европейских лидеров участвовали в разговоре с Трампом в режиме конференц-связи сразу после его беседы с Путиным. По информации Axios, это были канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Трамп сказал им, что Путин согласился на переговоры, подчеркнул, что США в них вовлечены не будут, и выступил против идеи вводить санкции в настоящее время, заявили два источника, участвовавших в разговоре, и третий источник, получивший информацию о нем.

Европейские политики спросили Трампа о возможном введении новых санкций США против России. На это Трамп ответил, что "не считает это хорошей идеей" и подчеркнул, что, по его мнению, "Путин хочет соглашения".

Накануне состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Российский президент подчеркнул, что беседа с американским коллегой была очень конструктивной. "Я ее оцениваю высоко", - сказал Путин. Трамп тоже отметил, что "переговоры прошли очень хорошо".

Трамп говорил, что не ужесточает санкции в отношении России, чтобы не препятствовать процессу урегулирования конфликта. Кроме того, он утвердительно ответил на вопросы о том, верит ли он в то, что Путин хочет мира, и доверяет ли он российскому президенту.

Дональд Трамп США Владимир Зеленский Украина Владимир Путин
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