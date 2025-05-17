США перебросили на базу в Индийском океане группу истребителей F-15

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - ВВС США разместили на базе на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане четыре истребителя F-15 для прикрытия базы и находящихся там стратегических бомбардировщиков B-52H, сообщило издание The War Zone, ссылаясь на Индо-Тихоокеанское командование американских вооруженных сил.

"F-15 развернуты для обеспечения защиты войск", - сказал изданию представитель командования Мэтью Комер.

На базе на острове Диего-Гарсия находится группа из четырех стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress. Они прибыли туда на прошлой неделе. С конца марта там находились шесть стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit, которые участвовали в операциях по нанесению ударов по военным объектам хуситов в Йемене. Эти самолеты были выведены с Диего-Гарсии 9 мая.

Массированные бомбардировки военных целей хуситов начались 15 марта после приказа президента США Дональда Трампа о начале против них широкомасштабной операции. В ней была в основном задействована палубная авиация двух американских авианосцев, находящихся в Красном море и Аденском заливе.

Операция завершилась 6 мая. Трамп объявил, что США прекращают свою усиленную кампанию бомбардировок против хуситов после того, как они согласились остановить нападения на коммерческие суда у побережья Йемена.