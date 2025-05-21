В Южной Осетии начали выдавать российские водительские права в упрощенном порядке

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Жители Южной Осетии теперь могут в упрощенном порядке получить российское водительское удостоверение во временном подразделении ГИБДД в Цхинвале, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

"Недавно я рассказала о начале выдачи российских водительских удостоверений гражданам Республики Абхазия. 19 мая аналогичной услугой начали пользоваться в Южной Осетии. Выдача российских водительских удостоверений ведется в городе Цхинвал", - написала она в Telegram.

За два первых дня действия этой услуги, 19 и 20 мая, в отделение обратились 116 заявителей. Прием граждан идет ежедневно с понедельника по пятницу включительно в режиме "одного окна".

На территории России граждане республики также могут получить российские права в упрощенном порядке в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции в столицах всех российских регионов.

Получить российское водительское удостоверение можно бесплатно, без сдачи экзаменов и без предъявления медицинской справки на основании заявления, российского паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина России, либо вида на жительство, общегражданского внутреннего паспорта гражданина Республики Южная Осетия, либо иного документа, удостоверяющего личность, а также действительного водительского удостоверения республики.

"При этом водительское удостоверение Южной Осетии не сдается, а остается на руках его владельца", - подчеркнула Волк.