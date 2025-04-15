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Жителям Абхазии начали выдавать российские водительские удостоверения по упрощенной схеме

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Абхазии приступили к выдаче по упрощенной системе водительских удостоверений РФ жителям республики, имеющим российское гражданство.

"По поручению президентов России и Абхазии, а также на основании указа №203, с сегодняшнего дня начата упрощенная выдача российских водительских удостоверений непосредственно в Абхазии", - сообщает МВД республики.

В ведомстве уточнили, что с 15 апреля начался прием документов у граждан, желающих получить российские права на основе абхазских водительских удостоверений.

"Удостоверения можно получить в управлении Госавтоинспекции МВД Абхазии в Сухуме со вторника по субботу при наличии паспортов РФ и Республики Абхазия, действующего абхазского водительского удостоверения. При этом медицинская справка, СНИЛС, прописка и сдача экзаменов не требуются", - говорится в сообщении.

Госпошлина за оформление российского водительского удостоверения не взимается.

В сообщении отмечается, что для выдачи российских удостоверений в Абхазию были командированы семь сотрудников полиции России.

Договоренность о выдаче гражданам Абхазии российских водительских удостоверений по упрощенной схеме была достигнута 5 марта в ходе встречи в Кремле президента России Владимира Путина с главой Абхазии Бадрой Гунбой.

С 1 апреля 2025 года в России вступили в силу новые правила обмена иностранных водительских удостоверений на российские. В тот же день президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым граждане Абхазии смогут получить российские водительские права в упрощенном порядке (без сдачи экзаменов и прохождения обязательного медицинского освидетельствования), если у них есть вид на жительство или паспорт РФ.


Абхазия РФ
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