Сто фур с гуманитарной помощью ожидают въезда в сектор Газа

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Израильские власти разрешили доставить в сектор Газа сто фур с продовольствием и лекарствами в среду, однако из-за проблем с распределением нуждающиеся ожидают гуманитарную помощь от ООН до сих пор.

"Ни один из этих грузов - а их количество и так сильно ограничено - не доставлен населению Газы", - передают западные СМИ в четверг слова Антуана Ренара, представителя Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

По данным ВВП ООН, как минимум четверть населения региона голодает, но товары первой необходимости не могут доставить срочно из-за проблем с распределением. В настоящий момент грузовики стоят на контрольно-пропускных пунктах.

Израильские военные не пропускали гуманитарную помощь в сектор Газа на протяжении 11 недель, заявив, что члены группировки ХАМАС перехватывают грузы. В ХАМАС это отрицают.