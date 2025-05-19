В сектор Газа впервые с начала марта поступила партия гуманитарной помощи

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Конвой с гуманитарной помощью впервые с 2 марта въехал в понедельник на территорию сектора Газа, сообщает в понедельник The Times of Israel со ссылкой на Минобороны Израиля.

Отмечается, что доставка помощи, в которую входит детское питание, осуществляется через КПП "Керем Шалом". В общей сложности, в Газу проехали пять грузовиков.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер, комментируя эти сообщения, заявил, что эта доставка - "капля в океане того, что срочно требуется" в секторе Газа. Он призвал нарастить поставки помощи, начиная со вторника.

В воскресенье канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль разрешит ввоз в сектор Газа "базового количества продовольствия во избежание развития гуманитарного кризиса в Газе".

Региональные СМИ отмечают, что с 2 марта Израиль с целью надавить на группировку ХАМАС ввел блокаду сектора Газа. Израильские официальные лица утверждают, что во время прекращения огня в Газе ХАМАС взяла под свой контроль значительную часть гуманитарной помощи, поступавшей в анклав, и использовала миллионы долларов от ее продажи "для оплаты услуг членов своего военного крыла".

ЦАХАЛ объявила поздно вечером в пятницу о начале крупного наступления в секторе Газа.