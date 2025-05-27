В секторе Газа израильтяне начали открывать центры раздачи гуманитарной помощи

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля сообщила об открытии двух центров распределения гуманитарной помощи в секторе Газа. Открытие еще двух готовится, пишет The Jerusalem Post.

Израильские источники сказали изданию, что открытие этих центров должно знаменовать начало конца правления ХАМАС: новые центры открыты в результате сотрудничества Израиля с американскими компаниями и глобальными благотворительными организациями, также были выработаны методики и инструкции, которые должны предотвратить переход пунктов распределения продовольствия под контроль ХАМАС, с чем не могла бороться ООН.

Два центра действуют в Тель-Султане на юге сектора Газа и в коридоре Мораг севернее города Рафах. Оперативные возможности этих центров рассчитаны на предоставление гуманитарной помощи 600 тысячам палестинцев в неделю, ожидается, что на максимум они выйдет довольно скоро, но точные сроки источникам газеты не известны.

Ожидается, что третий центр откроется близ города Хан-Юнис в центральной части на юге сектора Газа, а четвертый - в центре сектора, однако конкретные сроки открытия пока не определены.

Собеседники газеты отметили, что, несмотря на открытие этих центров в гуманитарной помощи продолжат нуждаться еще около миллиона жителей Газы, в частности, потому что пока нет планов открытия таких центров в северной части сектора.