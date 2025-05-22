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Иран призвал мировое сообщество принять меры против угроз Израиля его ядерным объектам

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в четверг заявил, что мировое сообщество не должно оставлять без внимания угрозы Израиля в отношении ядерной программы Ирана, иначе Тегерану придется пойти на особые меры для ее защиты.

"В письме к генсеку ООН Антониу Гуттеришу и гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси я призвал международное сообщество пойти на эффективные превентивные меры против продолжающихся израильских угроз. Если не заняться ими, Иран будет вынужден прибегнуть к специальным действиям по защите ядерных объектов и материалов", - написал он в соцсети X.

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Аракчи уточнил, что дальнейшие шаги Ирана будут зависеть от реакции международных структур. Он отметил, что появившиеся сообщения о планах Израиля атаковать иранские ядерные объекты требуют немедленного осуждения Советом безопасности ООН и МАГАТЭ.

В свою очередь представитель Корпуса стражей Исламской революции генерал-майор Али Мохаммад Наэини в четверг заверил, что иранские военные дадут мощный ответ в случае атаки Израиля.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что разведданные, полученные США, свидетельствуют о готовящемся ударе Израиля по Ирану.

Позднее портал Axios со ссылкой на источники передавал, что Израиль готовится нанести быстрый удар по ядерным объектам Ирана, если переговоры Тегерана и Вашингтона по иранской ядерной программе провалятся. Как объяснил один из собеседников портала, израильские военные считают, что оперативное окно для проведения успешного удара может скоро закрыться, поэтому Израилю придется действовать быстро, если ирано-американские переговоры не увенчаются успехом.

Пятый раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе запланирован на пятницу в Риме.

11 мая в Омане состоялся четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном. Иранскую и американскую делегации возглавляли Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Глава дипведомства Ирана сообщил о готовности идти на ряд уступок, а также о том, что стороны договорились продолжить переговоры.

Портал Axios сообщал, что по итогам четвертого раунда переговоров Уиткофф передал иранской стороне документ, содержащий "ключевые параметры администрации американского президента по иранской программе мирного атома и требования по наблюдению и контролю".

Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу призвал Иран оперативно отреагировать на американское предложение по ядерной сделке.

Иран Израиль
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