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Президент Ирана заявил, что страна не откажется от достижений в атомной сфере

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Иранские власти ни при каких обстоятельствах не откажутся от достижений в военной сфере и в сфере мирного атома, заявил в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Мы не откажемся от наших мощных достижений в военной, научной, атомной сферах, а также в других областях", - приводит его слова агентство Tasnim.

При этом Пезешкиан заверил, что Тегеран готов продолжать переговоры с Вашингтоном по ядерной проблеме.

Он раскритиковал слова президента США Дональда Трампа, предупредившего о возможном применении силы против Ирана.

"Трамп сделал ряд заявлений, когда был на Ближнем Востоке, в которые никто, кроме него самого, не может поверить. С одной стороны, он говорил о мирном урегулировании, а с другой - предупреждал, что у него есть оружие, способное спровоцировать разрушения в мире. Неясно, какое из этих заявлений мы должны принять всерьез: заявление о мире или о готовности убивать людей", - добавил Пезешкиан.

Со своей стороны, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран, вопреки утверждениям Вашингтона, не получал письменных предложений США по ядерной проблеме.

"Иран не получал письменных предложений от США - ни напрямую, ни через посредников", - заявил иранский министр.

Иран Масуд Пезешкиан США Аббас Аракчи
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