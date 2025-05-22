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Израиль готовится нанести удар по Ирану в случае провала переговоров Тегерана и Вашингтона

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Израиль готовится нанести быстрый удар по ядерным объектам Ирана, если переговоры Тегерана и Вашингтона по иранской ядерной программе провалятся, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявил один из собеседников портала, израильские военные считают, что оперативное окно для проведения успешного удара может скоро закрыться, поэтому Израилю придется действовать быстро, если ирано-американские переговоры не увенчаются успехом.

"Биби (Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля - ИФ) ждет, что переговоры по ядерной программе провалятся, и на данный момент Трамп будет разочарован ходом переговоров и готов дать ему добро", - отметил израильский источник.

По его словам, в последние дни было проведено много тренировок, и американские военные видят и понимают, что "Израиль готовится".

Источники портала уточнили, что любой израильский удар по Ирану будет не разовым, а военной кампанией продолжительностью не менее недели.

В свою очередь, американский чиновник сообщил Axios, что администрация президента США Дональда Трампа обеспокоена тем, что Нетаньяху может предпринять свой шаг даже без согласования с Белым домом.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что разведданные, полученные США, свидетельствуют о готовящемся ударе Израиля по Ирану.

Пятый раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе запланирован на пятницу в Риме.

11 мая в Омане состоялся четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном. Иранскую и американскую делегации возглавляли Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Глава дипведомства Ирана сообщил о готовности идти на ряд уступок, а также о том, что стороны договорились продолжить переговоры.

Портал Axios сообщал, что по итогам четвертого раунда переговоров Уиткофф передал иранской стороне документ, содержащий "ключевые параметры администрации американского президента по иранской программе мирного атома и требования по наблюдению и контролю".

Трамп в минувшую пятницу призвал Иран оперативно отреагировать на американское предложение по ядерной сделке.

Биньямин Нетаньяху Израиль Иран США Тегеран
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