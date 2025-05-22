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Трамп обсудил с Нетаньяху возможную сделку США с Ираном

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп провел в четверг телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, в ходе которого они обсудили, в частности, возможность соглашения Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе, сообщили в Белом доме.

"Президент сегодня поговорил с премьером Нетаньяху. Они провели продуктивную беседу, обсудили много тем, в том числе трагический инцидент со стрельбой, которая произошла в Вашингтоне сегодня вечером", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Они также говорили о возможном соглашении с Ираном, ситуация с которым, как считает президент, движется в правильном направлении", - добавила она.

11 мая в Омане состоялся четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном. Иранскую и американскую делегации возглавляли Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Глава дипведомства Ирана сообщил о готовности идти на ряд уступок, а также о том, что стороны договорились продолжить переговоры.

Пятый раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе запланирован на пятницу в Риме.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне (округ Колумбия) были убиты в среду вечером недалеко от столичного еврейского музея. Подозреваемый в убийстве задержан.

США Израиль Иран Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху
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