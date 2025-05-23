Пятый раунд переговоров США и Ирана завершился без решения ядерной проблемы

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Пятый раунд переговоров между представителями Ирана и США завершился, он позволил добиться прогресса, но не привел к окончательному решению проблемы, связанной с иранской ядерной программой, заявил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

"Пятый раунд переговоров между США и Ираном завершился сегодня в Риме и привел к некоторому прогрессу, но не к окончательному решению проблемы", - написал министр в соцсети Х.

Он выразил надежду, что удастся "прояснить остающиеся вопросы в ближайшие дни", чтобы достичь "существенного и добросовестного соглашения".

Пятый раунд переговоров прошел 23 мая в Риме.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее заявлял о готовности идти на ряд уступок и о том, что стороны договорились продолжить переговоры.

Оман выступает посредником в переговорном процессе.