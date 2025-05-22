Двое сотрудников посольства Израиля убиты у здания еврейского музея в Вашингтоне

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Двое сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне (округ Колумбия) были убиты в среду вечером недалеко от столичного еврейского музея, сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

"Двое сотрудников посольства Израиля были бессмысленно убиты сегодня вечером возле еврейского музея в Вашингтоне, округ Колумбия", - написала Ноэм в соцсети X.

"Мы проводим активное расследование и работаем над получением дополнительной информации", - отметила она.

Телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов сообщает, что неизвестный открыл огонь, в результате погибли мужчина и женщина.

По словам собеседников телеканала, во время задержания мужчина кричал: "Освободите Палестину".

Личность стрелявшего пока не установлена.

По словам источника издания Times of Israel, в момент стрельбы в музее проходило мероприятие Американского еврейского комитета.

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон назвал стрельбу "отвратительным актом антисемитского терроризма".

"Нанесение ущерба дипломатам и еврейской общине переходит красную черту. Мы уверены, что власти США предпримут решительные действия против тех, кто несет ответственность за это преступное деяние", - написал он в соцсети X.

Телеканал ABC News сообщает, что объединенная оперативная группа ФБР по борьбе с терроризмом в настоящее время расследует инцидент.