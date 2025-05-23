Поиск

Иран осудил расширение санкций США в преддверии пятого раунда переговоров

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Новые санкции США против строительного сектора Ирана, объявленные в преддверии пятого раунда непрямых переговоров между двумя сторонами, заставляют Тегеран усомниться в серьезности намерений Вашингтона идти по пути дипломатии, заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Продолжающиеся раунды санкций со стороны США только укрепляют глубокую веру нашего народа в то, что американские директивные органы намерены приложить все усилия, чтобы помешать развитию и прогрессу Ирана. (...) Они ещё больше ставят под сомнение серьёзность американцев и их готовность к дипломатии", - написал Багаи в соцсети X.

В миреВ Иране заявили, что будут обогащать уран и без соглашения с СШАЧитать подробнее

Он также отметил, что считает ограничительные меры "не меньше, чем преступлением против человечности".

Пятый раунд переговоров по иранской атомной проблеме пройдёт 23 мая в Риме.

Американскую сторону на переговорах вновь будут представлять спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и директор по планированию политики Госдепартамента Майкл Энтон. Посредником выступит глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

В пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в своём посте в соцсети X подчеркнул, что настойчивое требование Вашингтона о нулевом уровне обогащения урана не приведёт к результату на переговорах.

В среду Госдепартамент США объявил о новых мерах, классифицировав строительный сектор Ирана как "прямо или косвенно контролируемый Корпусом стражей исламской революции (КСИР)". Также Госдеп назвал десять стратегических материалов для строительного сектора, которые Иран приобретает якобы на самом деле для использования в ядерной, военной и ракетной программах.

Кроме того, на прошлой неделе США ввели санкции против 12 структур и шести физических лиц в Иране и КНР за помощь иранской программе баллистических ракет.

Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Орбан призывает помешать планам ЕС по отказу от энергоресурсов России

Что случилось этой ночью: пятница, 23 мая

Подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля в США грозит смертная казнь

Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не откажется от ядерной программы

Республиканцы в Сенате США вновь пригрозили России санкциями из-за Украины

Республиканцы в Сенате США вновь пригрозили России санкциями из-за Украины

Что произошло за день: четверг, 22 мая

Великобритания подписала соглашение о передаче Маврикию архипелага Чагос

Великобритания подписала соглашение о передаче Маврикию архипелага Чагос

Минск предложил Москве обмениваться списками нежелательных книг

Минск предложил Москве обмениваться списками нежелательных книг

Рядом со штаб-квартирой ЦРУ в Вирджинии произошла стрельба

Рядом со штаб-квартирой ЦРУ в Вирджинии произошла стрельба

В Дании повысят пенсионный возраст до 70 лет к 2040 году

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6409 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });