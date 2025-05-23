Иран осудил расширение санкций США в преддверии пятого раунда переговоров

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Новые санкции США против строительного сектора Ирана, объявленные в преддверии пятого раунда непрямых переговоров между двумя сторонами, заставляют Тегеран усомниться в серьезности намерений Вашингтона идти по пути дипломатии, заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Продолжающиеся раунды санкций со стороны США только укрепляют глубокую веру нашего народа в то, что американские директивные органы намерены приложить все усилия, чтобы помешать развитию и прогрессу Ирана. (...) Они ещё больше ставят под сомнение серьёзность американцев и их готовность к дипломатии", - написал Багаи в соцсети X.

Он также отметил, что считает ограничительные меры "не меньше, чем преступлением против человечности".

Пятый раунд переговоров по иранской атомной проблеме пройдёт 23 мая в Риме.

Американскую сторону на переговорах вновь будут представлять спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и директор по планированию политики Госдепартамента Майкл Энтон. Посредником выступит глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

В пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в своём посте в соцсети X подчеркнул, что настойчивое требование Вашингтона о нулевом уровне обогащения урана не приведёт к результату на переговорах.

В среду Госдепартамент США объявил о новых мерах, классифицировав строительный сектор Ирана как "прямо или косвенно контролируемый Корпусом стражей исламской революции (КСИР)". Также Госдеп назвал десять стратегических материалов для строительного сектора, которые Иран приобретает якобы на самом деле для использования в ядерной, военной и ракетной программах.

Кроме того, на прошлой неделе США ввели санкции против 12 структур и шести физических лиц в Иране и КНР за помощь иранской программе баллистических ракет.