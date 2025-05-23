Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не откажется от ядерной программы

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Иран не откажется от своей ядерной программы, но согласен на более широкий мониторинг со стороны международного сообщества, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в преддверии очередного раунда переговоров с США.

"Мы не отступим от своих прав. Наша ядерная программа, включая обогащение урана, должна продолжаться. Однако мы готовы принять меры по укреплению доверия и прозрачности и согласиться на более широкий мониторинг, потому что мы уверены в мирном характере нашей программы", - сказал цитируют заявление Аракчи иранские СМИ.

Говоря об идее ядерного консорциума, он заявил, что она "неплоха" и Иран готов принять в ней участие. "Но эта идея не является заменой обогащения на нашей территории", - подчеркнул министр.

Аракчи также заявил, что если переговоры США и Ирана не увенчаются успехом, Вашингтону придется найти новый план,.

"Если мы не достигнем соглашения, американцы должны следовать "плану Б". Мы продолжим наш план", - сказал глава иранского МИД.

Глава МИД Ирана сообщил, что отправляется в Рим, где завтра состоится пятый раунд ирано-американских переговоров.

"Пока рано судить о сделке, завтра будет гораздо яснее, сможем ли мы добиться прогресса или нет", - отметил он.

"Мы будем продолжать дипломатию до тех пор, пока американцы не согласятся с нами и не примут наши позиции", - добавил Аракчи.

11 мая в Омане состоялся четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном. Иранскую и американскую делегации возглавляли Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Иранский министр заявил о готовности идти на ряд уступок и сообщил, что стороны договорились продолжить переговоры.