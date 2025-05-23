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В Турции арестовали 65 военных и полицейских по делу об организации Гюлена

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Турции арестовали в пятницу 56 военнослужащих и девятерых сотрудников полиции, им вменяется в вину причастность к запрещенной в стране организации "Хизмет", во главе которой стоял скончавшийся в октябре прошлого года в США турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен.

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"Главная прокуратура Стамбула выписала ордера на арест 63 служащих ВВС и сухопутных войск, однако в итоге в рамках операции, проведенной в Стамбуле и еще 36 провинциях Турции, под стражу взяты 56 человек", - сообщает агентство EFE.

Кроме того, "в пяти провинциях арестованы девять сотрудников полиции".

Турецкие власти обвиняют организацию "Хизмет" в создании "государства в государстве". Также они возлагают на нее ответственность за попытку военного переворота в стране, которая была совершена 15 июля 2016 года. Тогда погибли около 250 человек. Путч был подавлен. В ходе его расследования были задержаны около 77 000 человек, а еще около 130 000 уволили с госслужбы.

Гюлен, который проживал в США с 1999 года, отрицал причастность к перевороту.

Турция Фетхуллах Гюлен Хизмет
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