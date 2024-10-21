Умер обвиняемый в попытке госпереворота в Турции Фетхуллах Гюлен

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В США в возрасте 83 лет умер проповедник Фетхуллах Гюлен, глава организации ФЕТО, которая в Турции признана террористической. Об этом сообщают CNN Turk и Habertürk со ссылкой на племянника Гюлена.

По некоторым данным, причиной смерти стали сердечно-сосудистые проблемы.

Турецкие власти считают Гюлена организатором попытки совершения госпереворота в стране в ночь на 16 июля 2016 года. На протяжении нескольких лет проводились массовые задержания его сторонников. Турция требовала их выдачи от 83 государств.

Гюлен, который проживал в США с 1999 года, отрицал причастность к перевороту.

В 2018 году власти Турции выдали ордеры на арест восьми членов движения FETO, включая Гюлена, по делу об убийстве в 2016 году российского посла Андрея Карлова.