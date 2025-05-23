В Стамбуле задержаны десятки чиновников городского муниципалитета

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали 45 сотрудников муниципалитета Стамбула, в том числе несколько высокопоставленных помощников находящегося под стражей мэра города Экрема Имамоглу, сообщает Anadolu.

"В рамках операции выписаны в частности ордера на арест в отношении главы службы безопасности мэра, его личного секретаря и директоров двух важных муниципальных предприятий", - завила канцелярия главного прокурора Стамбула.

На рассвете 23 мая были задержаны 44 человека, еще пятерых продолжают разыскивать: всего были выписаны ордера на задержание 49 чиновников, сообщает AFP со ссылкой на газету BirGun. По информации издания, еще 20 были задержаны в предыдущие дни. Операция против подозреваемых коррупционеров началась 20 мая.

EFE напоминает, что с середины апреля были арестованы около 40 высокопоставленных чиновников мэрии Стамбула. В Республиканской народной партии, которая является основной оппозиционной политической силой в Турции, считают, что эти действия властей направлены на недопущение представляющего эту партию Имамоглу до следующих президентских выборов (2028 год).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о "существовании преступной организации беспрецедентного уровня", связанной с Имамоглу. "Эта действующая в тени организация не ограничивается деятельностью в Стамбуле. Она превратилась в спрута, щупальца которого опутывают многие муниципалитеты, учреждения, людей по всей стране, она имеет связи даже за рубежом", - подчеркнул он.