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Что случилось этой ночью: суббота, 24 мая

Крупное ДТП в Подмосковье, возвращение российских военных и мирных жителей из плена, победа "Наполи" в чемпионате Италии по футболу

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения микроавтобуса и двух легковых автомобилей в Московской области, девять человек получили травмы, сообщили в Минздраве РФ. Для эвакуации пострадавших задействовали вертолет, временно перекрыли трассу М-12. Возбуждено уголовное дело.

- Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье. В Москве они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

- Вернувшихся из плена жителей Курской области доставили в пункт временного размещения (ПВР), сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. Врио губернатора региона Александр Хинштейн уточнил, что в ПВР прибыли 18 человек, еще двух направили в больницу.

- Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о массированном налете беспилотников на регион. Несколько дронов упали в промышленной зоне Ельца.

- Администрация Дональда Трампа отправила более 100 чиновников Совета нацбезопасности при Белом доме в административный отпуск, сообщил телеканал CNN. Решение принято в рамках реорганизации СНБ, которая предполагает сокращение численности сотрудников его аппарата.

- Администрация США на 180 дней поставила на паузу крупный пакет санкций против Сирии, сообщил глава Госдепа Марко Рубио.

- "Наполи" в четвертый раз стал чемпионом Италии по футболу. В 38-м туре Серии А он обыграл "Кальяри" со счетом 2:0.

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