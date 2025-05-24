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Более 100 сотрудников Совета нацбезопасности США отправлены в административный отпуск

Более 100 сотрудников Совета нацбезопасности США отправлены в административный отпуск
Фото: Zuma\TASS

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа отправила более 100 чиновников Совета национальной безопасности при Белом доме в административный отпуск в пятницу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По словам представителя администрации, около 16:20 (23:20 по Москве) было разослано электронное письмо от главы аппарата СНБ Брайана Маккормака, в котором сообщалось, что у увольняемых есть 30 мин, чтобы навести порядок на своих рабочих местах.

Тем, кто отсутствовал, сообщалось, что они могут договориться о подходящем времени, чтобы забрать свои вещи, и сдать устройства позже.

В свою очередь источники телеканала NBC News заявили, что, по их мнению, пострадали по меньшей мере половина сотрудников СНБ.

Один из источников сообщил, что ко вторнику планы по радикальной реорганизации СНБ будут полностью реализованы.

По словам одного из чиновников администрации, исполняющий обязанности советника по национальной безопасности и госсекретарь Марко Рубио во многом руководит оптимизацией Совета.

Ранее сообщалось, что Рубио собирается серьезно уменьшить состав Совета национальной безопасности.

Цель реорганизации Совета - усилить подчинение этого консультативного органа президенту США, который будет отдавать распоряжения советнику по нацбезопасности, а тот в свою очередь будет руководить служащими Совета для выполнения задач.

Также Рубио обсуждает возможность передать часть полномочий Совета другим агентствам, в том числе госдепу и ЦРУ.

Марко Рубио США ЦРУ Дональд Трамп
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