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Рубио намеревается сильно сократить штат Совета нацбезопасности США

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио, который по совместительству занимает должность советника по нацбезопасности, собирается серьезно сократить состав Совета национальной безопасности, сообщает в среду NBC News со ссылкой на источники.

"Четыре человека, знающие об этих планах, заявили, что Рубио в новой роли советника по нацбезопасности, как ожидается, существенно сократит в размерах Совет национальной безопасности и внесет кардинальные изменения в порядок его работы", - информирует телеканал.

По данным NBC News, в момент инаугурации президента США Дональда Трампа в Совете состояло 300 человек, в январе их число уменьшилось до 150; теперь сотрудников может стать 50-60, хотя окончательное решение не принято. При этом речь идет не об увольнении служащих, а о переводе в другие агентства.

Цель реорганизации Совета - усилить подчинение этого консультативного органа президенту США, который будет отдавать распоряжения советнику по нацбезопасности, а тот в свою очередь будет руководить служащими Совета для выполнения задач.

Также Рубио обсуждает возможность передачи части полномочий Совета другим агентствам, в том числе Госдепу и ЦРУ.

Собеседники телеканала также заявили, что предыдущий советник по нацбезопасности Майк Уолтц, кого Трамп перевел на пост постпреда при ООН, руководил Советом в "традиционном формате", который соответствовал стилю руководства прежнего президента США Джо Байдена, но не подходил предпочтениям Трампа.

Ожидается, что Рубио будет занимать должность советника по нацбезопасности шесть месяцев. По словам одного источника NBC News, Трамп может подыскать ему замену еще до конца лета.

США Марко Рубио Совет нацбезопасности
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