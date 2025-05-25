Венесуэльцы избирают депутатов Национальной ассамблеи и местных органов власти

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Всеобщие выборы проходят в воскресенье в Венесуэле - 21 млн венесуэльцам, имеющим право голоса, предстоит избрать 285 депутатов Национальной ассамблеи и 260 представителей законодательных советов штатов.

Кроме того, избираются губернаторы 24 штатов страны. Выборы губернатора намечены и в регионе Эссекибо (Гайана), за присоединение которого к Венесуэле на правах штата Гайана-Эсекиба высказалось большинство участников референдума, который состоялся в Венесуэле в 2023 году.

По словам заместителя главы Национального избирательного совета страны Карлоса Кинтеро, в стране будут открыты 15 тыс. избирательных участков.

Всего в выборах участвуют 6,7 тыс. кандидатов от 54 политических объединений, 36 партий выдвинули кандидатов в Национальную ассамблею.

В связи с проведением выборов на период с 00:01 местного времени в пятницу (07:01 по Москве) до 23:59 местного времени в понедельник (06:59 по Москве вторника) в стране введены усиленные меры контроля на наземных, воздушных и морских границах, запрещены массовые выступления, а также передвижение тяжелого транспорта.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что на охране общественного порядка в период выборов задействованы 412 тыс. военнослужащих. Они будут размещены не только на избирательных участках и местах складирования бюллетеней, но и на стратегических объектах, в частности, принадлежащих Национальной электроэнергетической корпорации.