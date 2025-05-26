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Сторонники Мадуро получают более 80% голосов на парламентских выборах в Венесуэле

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Альянс "Большой патриотический полюс", в который входит Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ) президента страны Николаса Мадуро, получил почти 83% голосов на парламентских выборах, сообщает в понедельник телеканал VTV.

По данным избиркома, явка составила около 43%.

"Большой патриотический полюс" по результатам подсчета около 93% бюллетеней получает 82,68% голосов.

Западные СМИ отмечают, что такая явка частично объясняется тем, что ранее лидеры оппозиции призвали своих сторонников игнорировать выборы в знак протеста против президентских выборов 2024 года. Тогда основной конкурент Мадуро Эдмундо Гонсалес Уррутиа не признал результаты выборов, как и руководители многих стран Латинской Америки. Победу Гонсалеса признали в ряде западных стран, в том числе и в США.

На выборах определялись не только 285 депутатов Национальной ассамблеи, но и 260 представителей законодательных советов штатов.

Члены "Большого патриотического полюса" победили также на выборах губернатора в 23 из 24 штатах.

В связи с проведением выборов на период с 00:01 местного времени в пятницу (07:01 по Москве) до 23:59 местного времени в понедельник (06:59 вторника) в стране были введены усиленные меры контроля на наземных, воздушных и морских границах, запрещены массовые выступления, а также передвижение тяжелого транспорта.

Венесуэла Николас Мадуро
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