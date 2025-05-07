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"Роскосмос" планирует открыть наземную станцию ГЛОНАСС в Венесуэле в начале июля

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Наземную станцию навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС планируют открыть в Венесуэле к 5 июля, сообщил "Первому каналу" гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Мы хотим подарок сделать ко Дню независимости Венесуэлы - к 5 июля открыть станцию ГЛОНАСС. Как раз на 4 июля запланировали и идем по плану", - сказал он.

Контракт на размещение наземной станции ГЛОНАСС в Венесуэле был подписан 15 декабря 2022 года. В "Роскосмосе" сообщали, что станция позволит повысить координатно-временные и точностные характеристики системы ГЛОНАСС как в Западном полушарии, так и в глобальном масштабе.

27 апреля Баканов сообщил, что Россия собирается расширять сеть наземных корректирующих станций навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

ГЛОНАСС Роскосмос Венесуэла Дмитрий Баканов
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