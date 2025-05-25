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Космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX приводнился вблизи Калифорнии

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon, отстыковавшийся 23 мая от Международной космической станции (МКС), в воскресенье успешно приводнился в Тихом океане вблизи южного побережья Калифорнии, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Приводнение корабля подтверждено", - говорится в сообщении.

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После сведения корабля с орбиты его спускаемая капсула с помощью парашютной системы в 01:46 по времени Восточного побережья США (в 08:46 по Москве) совершила мягкую посадку. Она будет поднята на борт спасательного судна компании SpaceX, которое находится в районе приводнения.

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon доставила на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите общим весом около 1,6 тонны.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Корабль Cargo Dragon находился в составе МКС в рамках миссии CRS-32 с 22 апреля. Он доставил на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.

SpaceX Cargo Dragon США
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