Поиск

Корабль Cargo Dragon расстыковался с МКС для приводнения в Тихом океане

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции для последующего приводнения в Тихом океане у берегов Калифорнии, сообщило NASA.

Расстыковка была осуществлена в 12:05 по времени Восточного побережья США (в 19:05 по Москве). Приводнение корабля вблизи Калифорнии предполагается 25 мая в 01:45 по Восточному времени США (в 08:45 по Москве).

Корабль Cargo Dragon находился в составе МКС более месяца в рамках миссии CRS-32. Он доставил на станцию около трех тонн продовольствия, оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.

Cargo Dragon - сейчас единственный космический корабль для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонны.

SpaceX NASA МКС США Cargo Dragon
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров заявил о готовности передать Киеву условия урегулирования после обмена пленными

Еврокомиссия начинает обсуждать санкции против "Северного потока 2"

Еврокомиссия начинает обсуждать санкции против "Северного потока 2"

Россия и Украина приступили к обмену пленными по формуле 1000 на 1000

Трамп предложил ввести пошлину в 50% на товары из ЕС

Трамп заявил, что Россия и Украина вскоре проведут обмен пленными

Трамп заявил, что Россия и Украина вскоре проведут обмен пленными

Орбан призывает помешать планам ЕС по отказу от энергоресурсов России

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6409 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });