Корабль Cargo Dragon расстыковался с МКС для приводнения в Тихом океане

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции для последующего приводнения в Тихом океане у берегов Калифорнии, сообщило NASA.

Расстыковка была осуществлена в 12:05 по времени Восточного побережья США (в 19:05 по Москве). Приводнение корабля вблизи Калифорнии предполагается 25 мая в 01:45 по Восточному времени США (в 08:45 по Москве).

Корабль Cargo Dragon находился в составе МКС более месяца в рамках миссии CRS-32. Он доставил на станцию около трех тонн продовольствия, оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.

Cargo Dragon - сейчас единственный космический корабль для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонны.