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Ракета SpaceX вывела на орбиту 21 интернет-спутник Starlink

Ракета SpaceX вывела на орбиту 21 интернет-спутник Starlink
Архивное фото
Фото: Kevin Carter/Getty Images

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье по московскому времени вывела на орбиту партию из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 20:53 по времени Восточного побережья США (в воскресенье 03:53 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 10-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 8,3 тыс. таких спутников. Часть из них вышли из строя или сошли с орбиты. Свыше 7,2 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

США Starlink SpaceX Falcon 9
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