Lufthansa продлила перерыв в полетах в Тель-Авив по 15 июня

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Германская авиакомпания Lufthansa решила не возобновлять авиасообщение с Тель-Авивом по 15 июня на фоне обострения ситуации в Израиле, пишет The Times of Israel.

Пауза в полетах в аэропорт имени Бен-Гуриона продлят и дочерние авиакомпании группа, например, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings.

Ранее Lufthansa сообщала о приостановке авиасообщения с Тель-Авивом по 8 июня.

4 мая запущенная йеменскими мятежниками-хуситами ракета взорвалась на территории аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, три человека получили ранения. Аэропорт после часового перерыва возобновил прием и отправку самолетов.