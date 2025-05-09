Lufthansa продлила приостановку авиасообщения с Тель-Авивом до 18 мая

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Немецкая авиакомпания Lufthansa решила не возобновлять авиасообщение с Тель-Авивом до 18 мая на фоне обострения ситуации в Израиле.

Ранее Lufthansa заявляла о приостановке авиасообщения с Тель-Авивом до 11 мая, отмечает телеканал BFM TV.

Кроме того, во вторник французская авиакомпания Air France объявила о продлении приостановки авиасообщения между Парижем и Тель-Авивом до 13 мая.

В воскресенье запущенная йеменскими мятежниками-хуситами ракета взорвалась на территории аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, три человека получили ранения. Аэропорт приостанавливал работу, однако спустя час возобновил прием и отправку самолетов.