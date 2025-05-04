Авиакомпании приостанавливают рейсы в аэропорт Тель-Авива после ракетного удара

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Несколько иностранных авиакомпаний решили приостановить рейсы в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, подвергшийся ракетному удару, сообщают израильские СМИ.

В частности, Lufthansa и Air Europa отменили запланированные на воскресенье рейсы.

Wizz Air отменила все рейсы в Израиль на ближайшие 48 часов.

Несколько рейсов отменили и Air France, Air Canada, Nippon Airways, British Airways, United Airlines и другие компании.

Ранее в воскресенье запущенная йеменскими мятежницами-хуситами ракета взорвалась на территории аэропорта Тель-Авива, три человека получили ранения. Аэропорт приостанавливал работу, однако спустя час возобновил прием и отправку самолетов.