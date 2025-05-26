Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Заслуга пингвинов в формировании облаков над Антарктидой, расплавленный углерод, а также первая в мире пересадка мочевого пузыря от мертвого донора

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Палеонтологи обнаружили в Австралии плиту песчаника со следами когтистых лап, которые в самом начале каменноугольного периода (354-358,9 млн лет назад) оставил ранний представитель кроновой группы амниот, которая объединяет позвоночных, приспособленных к жизни на суше: рептилий, птиц и млекопитающих. Это пока древнейшие отпечатки лап с когтями, которые описали ученые. Из этой находки следует, что кроновая группа амниот сформировалась на 35-40 млн лет раньше, чем принято считать. Она также сдвигает появление кроновой группы тетрапод (четвероногих) с начала карбона на поздний девон. По мнению ученых, расстояние от плеча до бедра древнего животного составляло около 17 см. Если существо, которое оставило следы, обладало пропорциями современного полосатого варана, то оно достигало примерно 80 см в длину.

- Ученые сделали неожиданное открытие: одну из главных ролей в формировании облаков (они не только обеспечивают осадки, но и отражают падающий на них свет, то есть охлаждают климат) над Антарктидой играют пингвины. Их гуано богато азотом, который становится предшественником аэрозолей, которые формируют ядра конденсации, а следовательно и облака над антарктическим побережьем. Во время миграции пингвинов выделять аммиак продолжает удобренная ими почва. Однако в регионе наблюдается постоянное сокращение протяженности морского льда, это уничтожает среду обитания пингвинов и уже снижает численность их популяций.

- Американские хирурги впервые в мире выполнили трансплантацию мочевого пузыря от мертвого донора. Реципиентом стал 41-летний мужчина, у которого этот орган, а также почки, удалили из-за онкозаболеваний. Вместе с мочевым пузырем он получил донорскую почку. До операции в течение семи лет пациент находился на диализе, эффективность которого стала резко снижаться. В течение послеоперационной реабилитации масса его тела снизилась на 9 кг за счет выведения избыточной жидкости. У пересаженного мочевого пузыря отсутствовала иннервация, и врачи не рассчитывали, что пациент сможет ощущать его наполнение, однако у него получилось даже самостоятельное мочеиспускание. Однако врачи пока не знают, как будут обстоять дела с этим в долгосрочной перспективе, и какой объем иммуносупрессии понадобится пациенту.

- Маленькие монки попали в ловушку Джокера... В январе 2022 года капуцины с панамского острова Хикарон начали воровать детенышей коибских ревунов и носить их на себе на протяжении нескольких дней. Зловещую традицию запустил самец по прозвищу Джокер.

- Всемирная ассамблея здравоохранения приняла Соглашение о пандемиях, которое регламентирует глобальные действия в случае их возникновения в будущем. Переговоры для подготовки документа начались на фоне пандемии коронавируса и шли более трех лет. Больше всего дебатов вызвала 11 статья соглашения, которая регламентирует предоставление технологий для борьбы с пандемией развивающимся странам.

- Новый виток споров вокруг потенциального гикеана K2-18b и содержащихся в нем потенциальных биомаркеров – повторный анализ данных наблюдений "Джеймса Уэбба" не нашел в спектрах следов диметилсульфида и диметилдисульфида.



- При атмосферном давлении углерод не бывает жидким, а при нагревании переходит из твердого состояния сразу в газообразное. Расплавить углерод не так просто – для этого придется его сдавить и нагреть до нескольких тысяч кельвинов. Из-за этого свойства и строение жидкого углерода практически не изучены. Недавно это проделали ученые, которые получили жидкий углерод из стеклоуглерода с помощью лазеров и провели его рентгеноструктурный анализ. Физики выяснили, что в жидком состоянии каждый атом углерода окружен в среднем четырьмя другими атомами, что соответствовало результатам расчетов.

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- Почему на мегасайенс-проекты уходят миллионы, а то и миллиарды, кто оплачивает эти счета и почему исследования с размахом — это не прихоть, а необходимость? В этом вопросе сайт N+1 разбирался вместе с Марией Григорьевой, членом коллаборации ATLAS.