Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Безглютеновые поцелуи, опасность проживания возле поля для гольфа и почему медоуказчики иногда приводят людей к змеям, а не к мёду

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Люди с целиакией могут не опасаться поцелуев с партнерами, которые перед этим поели продуктов с глютеном. Это экспериментально подтвердили американские ученые. Целиакия – аутоиммунное заболевание, оно проявляется тяжелой непереносимостью белкового комплекса глютена (клейковины), содержащегося в злаках. Среди пациентов бытовало мнение, что приступ заболевания может развиться после поцелуя с партнером, поевшим пищу с глютеном. Ученые же пришли к выводу, что рекомендация воздерживаться от поцелуев в этих случаях нецелесообразна, поскольку передаваемое при этом количество глютена незначительно и не может вызвать приступ заболевания.

- Копья и метательные палки из местонахождения Шёнинген на севере современной Германии – одни из самых известных и древних деревянных артефактов. Новое исследование показало, что они примерно на 100 тысяч лет моложе, чем считалось, а их изготовителями были уже неандертальцы, а не люди гейдельбергские (Homo heidelbergensis, промежуточный вид в эволюции человека), как считалось ранее. По оценкам исследователей, возраст артефактов составлял около 200 тысяч лет, то есть эти предметы были изготовлены во времена межледниковья.

- Прием определенных противовирусных препаратов, которые используют для лечения ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита В, связан с существенным снижением риска развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования показали, что прием препаратов из группы нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы (НИОТ) может снижать вероятность развития болезни Альцгеймера – предположительно, за счет ингибирования этими препаратами активации инфламмасом (эти самособирающиеся белковые платформы были обнаружены в 2002 году, они являются одним из ключевых звеньев воспаления в клетке).

- У людей, которые живут в радиусе одной мили от поля для гольфа риск получить болезнь Паркинсона на 126 процентов выше, чем у людей, живущих на расстоянии более шести миль от него. В возникновении полученной ассоциации, вероятно, виноваты пестициды, которыми в большом количестве обрабатывают поля для гольфа.

- Риск инфаркта миокарда ниже после шунтирования желудка, чем после рукавной гастропластики, однако некоторые хирургические осложнения при нем происходят чаще, выяснили швейцарские и американские ученые. Наиболее широко распространены эти два типа операций для снижения массы тела пациентов с ожирением, направленных на уменьшение объема желудка. При гастрошунтировании желудок разделяют на две части, из меньшей формируют небольшой желудок и соединяют его напрямую с нижними отделами тонкой кишки, выключая большую часть желудка и тонкой кишки из пищеварения. При рукавной гастропластике основной объем желудка продольно иссекают, оставляя от него тонкий рукав. Ранее наиболее популярным было шунтирование желудка, но в последнее время рукавная гастропластика начинает опережать его по частоте проведения.

- Порой медоуказчики (птицы из отряда дятлообразных, обитающие в лесах Африки к югу от Сахары) направляют людей к змеям и другим опасным животным либо к падали. Считается, что так они наказывают охотников за медом, если в прошлый раз те не оставили им вознаграждения. Однако орнитологи опровергли эту идею. Такие пернатые питаются в основном личинкам, медом и сотами диких пчел. Но пчелиные колонии в дуплах деревьев для них недоступны, и птицы криками приводят к ним людей. Те забирают основную добычу, но в качестве награды оставляют медоуказчикам, например, сделанные из воска пустые соты. По мнению исследователей, в тех случаях, когда такое сотрудничество перестает работать и медоуказчики приводят охотников за медом к змеям или опасным животным, то происходит это по ошибке – птицы иногда путаются, когда вспоминают, к каким из объектов нужно вести людей, чтобы получить награду. Кроме того, возможно, одни особи склонны к таким ошибкам сильнее других.

- Исследование, проведенное в заповеднике Будонго в Уганде, подтвердило, что среди местных шимпанзе распространены самолечение ран и гигиенические процедуры. Исследователи подтвердили предыдущие наблюдения, согласно которым эти приматы обрабатывают собственные раны с помощью пальцев и листьев, а также вытираются листьями. Впервые для заповедника Будонго были описаны случаи, когда шимпанзе обрабатывали раны сородичей, в том числе неродственных. Ученые отмечают, что наблюдения за самолечением и лечением сородичей у шимпанзе могут стать ценным источником сведений о происхождении медицины у людей.

- Ученые из трех стран разработали персонализированное лечение для маленького мальчика на основе технологии праймированного редактирования ДНК. Ребенок родился с очень редкой мутацией – с нарушением цикла мочевины, которое ведет к накоплению в крови аммиака, что в свою очередь приводит к повреждению мозга. Мальчик унаследовал по одной мутации от матери и отца, в результате его тело не могло производить нормальную форму нужного фермента. Разработка индивидуального лечения заняла шесть месяцев. После лечения у ребенка снизилось содержание аммиака в крови. Мальчика полностью не вылечили, но врачи надеются, что в будущем он сможет получить дополнительные дозы разработанной терапии и состояние продолжит улучшаться.