Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Гидродинамика напуганных сомов, передача депрессии и тревожности между супругами и почему сыр тет-де-муан скручивается в цветки

Фото: Paolo Picciotto/REDA/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- После того, как Солнце, превратившись в красный гигант, сожжет нашу планету, спутник Юпитера Европа обзаведется не очень плотной атмосферой из водяного пара и немного прогреется. Ученые построили двумерные модели возможной эволюции Европы в период нахождения в обитаемой зоне Солнца как красного гиганта. По крайней мере, 0,2 млрд лет Европа сможет удерживать вторичную атмосферу из водяного пара (после чего начнется взрывной парниковый эффект), а площадь сублимируемой ледяной поверхности будет увеличиваться от экваториальных зон до обоих полушарий.

- Когда люди с нарушениями сна, депрессией и тревожностью вступают в брак, проявления этих расстройств появляются и у их ранее здоровых супругов. Это отчасти опосредовано обменом микробиоты ротовой полости и коррелирует с уровнем кортизола в слюне.

- Французские физики выяснили причины, по которым сыр тет-де-муан сворачивается в морщинистые листы, когда его соскабливают лезвием. Оказалось, что такое изменение пространственной метрики вызвал коэффициент трения, из-за заметного градиента лезвие по-разному деформировало верхний слой сыра. Остальные механические свойства практически не повлияли на формирование цветков. Авторы работы отметили, что их результаты станут полезными при резке металла – с помощью контролируемого коэффициента трения между лезвием и материалом можно добиться стружки требуемой формы.

- Американские нейрофизиологи наблюдали за 50 детьми в течение почти 10 лет и обнаружили, что чем тоньше кора мозга в области средней лобной извилины была у них в год, тем лучше они выполняли тесты на рабочую память в девять лет. Авторы работы считают, что в будущих исследованиях необходимо изучить, какие факторы окружающей среды позволяют мозгу детей развиваться по-разному, а также установить, какие периоды в развитии мозга являются ключевыми для обучения.

- Палеонтологи реконструировали эволюционное древо ленивцев и пришли к выводу, что их общий предок жил около 35 млн лет назад, вел наземный образ жизни и весил от 70 до 350 кг. Одни его потомки освоили жизнь на деревьях и сильно уменьшились в размерах. Другие остались на земле или вернулись сюда, пожив на деревьях. Причем в трех эволюционных линиях наземных ленивцев появились гигантские виды весом больше тонны. Большую часть кайнозоя ленивцы были процветающей и разнообразной группой. Однако в позднем плейстоцене и голоцене, скорее всего, все ленивцы, за исключением трехпалых и двупалых, были истреблены древними охотниками.

- За последние 30 лет в попытках уйти от потепления рыбы и морские беспозвоночные мигрировали вглубь с медианной скоростью 83 см в год. Это ставит под угрозу мелкое рыболовство – подручными средствами дотянуться до рыбы становится все сложнее. Оказалось, что 77% вертикальных перемещений рыб за последние три десятилетия происходили вглубь, а 99% горизонтальных перемещений – по направлению к полюсам. Горизонтальным перемещениям мешают несколько факторов: в тропических широтах в океане организмам тяжело мигрировать в сторону полюсов из-за барьеров в виде островов и континентов, поэтому они вынуждены опускаться глубже. В регионах умеренных широт их пересекают западные течения такие как Гольфстрим и Агульяс (восток Африки). В арктических регионах рыбы, напротив, вертикально перемещаются в сторону поверхности – там ближе холодный слой пресной воды из ледников и северных рек.

- Планетологи впервые пронаблюдали на практике процесс атмосферного распыления на Марсе под действием солнечного ветра. Этот процесс реально мог сильно помочь планете в далеком прошлом потерять плотную атмосферу и запасы жидкой воды на поверхности.

- Астрономы получили рекордно четкие (и удивительно красивые) изображения плазменных образований в короне Солнца. Сделать это им позволила новая система адаптивной оптики на наземном солнечном телескопе Гуда.

- Физики 60 раз напугали парчовых сомов. Все для того, чтобы изучить, какие существенные параметры определяют движение рыбы во время быстрого старта. Ученые исследовали, как гидродинамика вихревых колец влияет на быстрый старт парчовых сомов. Когда этим рыбам нужно быстро сбежать, они активно используют хвост, чтобы направлять потоки жидкости, и тем самым увеличивая свою маневренность. Выяснилось, что главный фактор, влияющий на дальнейшую траекторию, – это наклон хвоста. Как отмечается, результаты исследования могут помочь разработке бионических подводных роботов.

- В ходе каждой из трех документированных пандемий чумы вирулентность ее возбудителя была максимальной в начале и снижалась на поздних стадиях. Это выяснили ученые, которые проанализировали геномы разных штаммов чумной палочки на разных стадиях пандемий. Эксперименты показали, что это, вероятно, позволяло бактерии закрепляться в популяциях грызунов, которые становились более мелкими и фрагментированными. Это снижает интенсивность эпидемии чумы, но способствует сохранению ее природных резервуаров.

- Впереди первый месяц лета, и он богат на астрособытия – неважно, есть у вас телескоп или нет. Вместе с членом Иркутского астрономического сообщества Евгенией Скаредневой сайт N+1 разбирался, когда и на что смотреть на небе в июне.

- С 2017 года редакция Nature проводит конкурс #ScientistAtWork, чтобы показать будни ученых. Здесь можно посмотреть на лучшие снимки 2025 года, которые в этот раз посвящены полевым исследованиям.