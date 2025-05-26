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В Брюсселе позитивно оценили разговор председателя ЕК и президента США о пошлинах

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп позитивно обсудили по телефону спор вокруг таможенных пошлин, сообщила на брифинге пресс-секретарь ЕК Паула Пинью.

"Это, действительно, был хороший разговор. (...) Они договорились ускорить торговые переговоры и продолжать поддерживать тесный контакт", - сказала она.

"Что касается содержания разговора, ясно, что я не могу вам об этом говорить. Но я могу сказать, что речь шла о самых тесных, какие существуют, торговых отношениях. Конечно, это сложные переговоры, для которых требуется время, и эта беседа придает переговорам новую динамику. Можно позитивно констатировать, что на самом высшем уровне есть воля к диалогу, и мы всегда повторяем, что готовы прийти к соглашению", - добавила Пинью.

Переговоры о таможенных тарифах, которые поручены члену ЕК по торговле Марошу Шефчовичу, с понедельника продолжатся. Представитель ЕК повторила, что эти переговоры ведутся в конфиденциальной обстановке, и она не может обсуждать деталей.

На уточняющие вопросы Пинью сказала, что телефонный разговор состоялся по инициативе фон дер Ляйен, и добавила, что тема Украины не затрагивалась, "разговор был посвящен торговле".

Трамп в телефонном разговоре с фон дер Ляйен согласился предоставить Евросоюзу отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по таможенным тарифам.

"Она сказала, что хочет приступить к серьезным переговорам (...). 9 июля - это тот самый день, который она просила. (...) Я согласился это сделать", - сказал потом Трамп.

Фон дер Ляйен сообщила в сети Х, что провела "хороший разговор" с Трампом. По ее словам, ЕК потребуется время до 9 июля, чтобы "достичь хорошей сделки" с США. "Европа готова быстро и решительно продвигать переговоры", - написала фон дер Ляйен.

Дональд Трамп Евросоюз США Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Паула Пинью
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