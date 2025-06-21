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В Евросоюзе посчитали чрезмерными требования США на торговых переговорах

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В ЕС считают, что США в ходе торговых переговоров выдвигают несбалансированные требования и пытаются вынудить союз идти на односторонние уступки, сообщает в субботу Bloomberg со ссылкой на источники.

"Источники заявили, что среди требований Вашингтона - меры, связанные с квотами на экспорт рыбы, которые в ЕС расценивают как несовместимые с правилами Всемирной торговой организации; невзаимные меры в отношении пошлин; серия требований в сфере экономической безопасности, которые чиновники ЕС называют нереалистичными", - информирует агентство.

Собеседники Bloomberg добавили, что многие из американских пошлин останутся в силе, даже при заключении соглашения США и ЕС.

Таким образом, поясняют источники, лучшим сценарием по-прежнему остаются договоренности о принципах урегулирования разногласий, которые позволят вести переговоры и после истечения их крайнего срока - 9 июля.

По данным Bloomberg, на 20-минутной встрече президента США Дональда Трампа и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен "на полях" саммита G7 на этой неделе американский лидер основное внимание уделил несправедливому, по мнению президента, отношению ЕС к товарам США и торговым барьерам, с которыми сталкиваются американские автопроизводители.

В Еврокомиссии не стали комментировать эту информацию. В Белом доме тоже отказались от комментариев.

Ранее США и ЕС активизировали торговые переговоры, речь на них идет о таких важнейших товарах как сталь и алюминий, автомобили, фармацевтика, полупроводники, гражданская авиация, а также о пошлинах и иных барьерах; об экономической безопасности, стратегических закупках.

Агентство напоминает, что параллельно с переговорами Брюссель готовят контрмеры на случай, если консультации закончатся неудачно. Так, ЕС уже одобрил пошлины на товары США на сумму 21 млрд евро, которые могут вступить быстро в силу: они затронут соевые бобы из штата Луизиана и другую сельхозпродукцию, мясо домашней птицы, мотоциклы; и направлены против важных в политическом отношении американских штатов.

Кроме того, ЕС подготовил список товаров на сумму 95 млрд евро, которые тоже могут оказаться под пошлинами в ответ на автомобильные и "зеркальные" пошлины США: это промышленная продукция, в том числе корпорации The Boeing Company, выпущенные в США автомобили, бурбон.

Изначально для стран ЕС размер зеркальных пошлин со стороны США составил 20%. Но Трамп сообщил 9 апреля, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решения об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.

23 мая Трамп рекомендовал ввести пошлины на импорт товаров из Европейского союза в размере 50% с 1 июня. Однако 26 мая стало известно, что Трамп во время разговора с фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по пошлинам.

США ЕС
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