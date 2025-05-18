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Вэнс надеется, что встреча с фон дер Ляйен, Мелони запустит успешный диалог по торговле

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в воскресенье перед встречей с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и премьером Италии Джорджей Мелони выразил надежду, что их переговоры позволят запустить продуктивный диалог США и ЕС по торговым вопросам.

"Я думаю, у нас будет отличный разговор. Надеюсь, это будет началом рассчитанных на стратегическую перспективу торговых переговоров и долгосрочных торговых преимуществ между Европой и Соединенными Штатами", - приводят западные СМИ его слова, сказанные в Риме в присутствии фон дер Ляйен и Мелони.

"Европа - важный союзник США (...) но конечно, у нас есть некоторые разногласия, как это бывает у друзей, по таким вопросам как торговля", - пояснил Вэнс.

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В свою очередь, глава ЕК напомнила, что торговые отношения ЕС и США являются самыми крупными в мире, оцениваются в более чем в $1,5 трлн в год.

Она отметила, что стороны обменялись документами, намечающими темы дискуссий, и подчеркнула важность уделить внимание деталям.

Фон дер Ляйен добавила, что также хочет обсудить с Вэнсом Украину и оборонные расходы.

Ранее в апреле Bloomberg со ссылкой на источники передавал, что переговоры ЕС и США для преодоления торговых разногласий пока не привели к успеху. Так, европейский комиссар по торговле Марош Шефчович покинул встречу с министром торговли США Говардом Латником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром, "имея мало понимания о позиции США, с трудом пытаясь понять цели американской стороны".

Также, по данным агентства, Евросоюз в случае провала переговоров готовит пошлины на товары США стоимостью в 95 млрд евро: самолеты, автомобили, бурбон.

СМИ напоминают, что ранее Вашингтон ввел 25-процетные пошлины на импорт стали, алюминия, автомобилей. Вдобавок, изначально для стран ЕС размер еще одних - зеркальных - пошлин со стороны США составил 20%. Но президент США Дональд Трамп сообщил 9 апреля, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.

США Джей Ди Вэнс ЕС Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Италия Джорджа Мелони
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