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Канцлер ФРГ пообещал финансировать производство дальнобойных ракет на Украине

Канцлер ФРГ пообещал финансировать производство дальнобойных ракет на Украине
Фото: Sebastian Christoph Gollnow/picture alliance via Getty Images

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Власти ФРГ будут финансировать производство дальнобойного ракетного оружия на Украине, заявил в среду немецкий канцлер Фридрих Мерц.

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"Мы будем финансировать покупку существенного количества терминалов Starlink. Кроме того, наши министерства обороны подпишут меморандум о дальнобойных ракетах", - приводят его слова европейские СМИ.

В сообщениях отмечается, что Мерц говорил именно о планах по финансированию производства ракет на украинской территории.

"Ограничений по дальности не будет", - добавил канцлер.

Он пообещал, что ФРГ продолжит передавать военную помощь Киеву.

Телеканал Sky News предположил, что заявление Мерца о поддержке производства ракет на Украине, судя по всему, означает, что Берлин отказался от идеи передачи Киеву собственных ракет Taurus.

Фридрих Мерц ФРГ Starlink Украина
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